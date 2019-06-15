Ребров: врачи сказали, что правое плечо лучше, чем левое, которое не оперировали

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал, что он восстановился после травмы плеча.

«Замечаний нет. Врачи сказали, что правое плечо лучше, чем левое, которое не оперировали. Что касается общей группы, то надо потихоньку всё делать. Начну на сборах в Тарасовке пробовать потихоньку, потом в Австрии. Предсезонный турнир? В Катаре не участвовал, сейчас в Тарасовке буду к нему готовиться», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В минувшем сезоне 35-летний Ребров принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил четыре мяча. Контракт голкипера с московским клубом действителен до лета 2020 года.

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в РПЛ и завоевал путёвку в Лигу Европы.