Олич: Влашич хочет остаться в ЦСКА ещё на один-два года

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич, ныне работающий в тренерском штабе сборной Хорватии, рассказал, что полузащитник «армейцев» Никола Влашич хотел бы продолжить выступление за московский клуб.

«Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА, если есть такая возможность. Он очень доволен жизнью в России и хотел бы остаться здесь ещё на один-два года. Он как попал в ЦСКА, так сразу же оказался в сборной, и тренер сборной стал думать, что Влашич – это хороший помощник для команды. В его карьере в сборной большую роль сыграли матчи за ЦСКА», — приводит слова Олича «Р-Спорт».

Влашич провёл в ЦСКА прошлый сезон на правах аренды. У хорвата действующий контракт до лета 2022 года с «Эвертоном». В сезоне-2018/19 хавбек сыграл в составе «армейцев» 31 матч, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач.