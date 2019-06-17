Президент УАФ: игроки сборной U20 показали, что они настоящие украинцы

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поздравил сборную U20 с победой на чемпионате мира.



«Я хочу поздравить игроков, тренерский штаб, врачей и администраторов сборной с большим успехом. Ровно год назад мы поздравляли сборную с выходом на чемпионат мира. Прошёл год – и у нас фантастические эмоции.



Успех сборной – это мечта наших болельщиков, которая осуществилась. Вы вписали свои имена в историю украинского футбола золотыми буквами. Это достижение станет настоящим маяком для будущих поколений наших футболистов. Мы за это очень благодарны. Вы показали характер, продемонстрировали, что настоящие украинцы. Теперь ждёт молодёжная и национальная сборная, ждут клубы. Все мы рассчитываем на вас в будущем», – цитирует Павелко пресс-служба УАФ.

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