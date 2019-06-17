Президент УАФ: игроки сборной U20 показали, что они настоящие украинцы

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поздравил сборную U20 с победой на чемпионате мира.
«Я хочу поздравить игроков, тренерский штаб, врачей и администраторов сборной с большим успехом. Ровно год назад мы поздравляли сборную с выходом на чемпионат мира. Прошёл год – и у нас фантастические эмоции.
Успех сборной – это мечта наших болельщиков, которая осуществилась. Вы вписали свои имена в историю украинского футбола золотыми буквами. Это достижение станет настоящим маяком для будущих поколений наших футболистов. Мы за это очень благодарны. Вы показали характер, продемонстрировали, что настоящие украинцы. Теперь ждёт молодёжная и национальная сборная, ждут клубы. Все мы рассчитываем на вас в будущем», – цитирует Павелко пресс-служба УАФ.
- 17 июня 2019
-
11:26
-
11:21
-
11:08
-
10:45
-
10:45
-
10:29
-
10:23
-
10:14
-
10:06
-
09:54
-
09:44
-
09:37
-
09:25
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:07
-
08:51
-
07:57
-
07:34
-
06:57
-
06:15
-
05:52
-
05:26
-
04:53
-
04:26
-
03:54
-
02:56
-
02:51
-
01:58
-
01:45
-
01:27
-
00:44
-
00:40
-
00:31