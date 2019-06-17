Болельщики «Томи» определили лучшего игрока сезона-2018/19
Лучшим футболистом «Томи» в сезоне-2018/19 признан полузащитник Александр Ставпец, который провёл за томскую команду 37 матчей (включая кубковые и стыковые поединки), забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи. Болельщики трижды признавали Александра лучшим игроком месяца.
Второе место досталось Илье Кухарчуку, забившему 8 мячей за «Томь» в осенней части сезона. На третьем месте – капитан томской команды Алексей Шумских, сообщает официальный сайт сибирского клуба.
Напомним, что «Томь» по итогам минувшего сезона заняла третье место в турнирной таблице ФНЛ и приняла участие в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. По итогам двух встреч томичи уступили «Уфе» (0:2, 1:0).
«Уфа» сохранила место в РПЛ, несмотря на поражение в ответном матче с «Томью»
- 17 июня 2019
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