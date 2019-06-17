Широков: лучше уменьшить РПЛ на какое-то время, а потом расширить

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о возможном увеличении количества участвующих в Российской Премьер-Лиге команд до 18. Ранее в своём «твиттере» он задался вопросом «в чём экономическая и спортивная гениальность решения о расширении до 18 команд?».

«Я уже задавал вопрос, когда на него дадут ответ, тогда можно дискутировать. А так… просто интересно, где экономика, и всё. В чём она состоит? Когда больше хороших матчей, тогда есть экономика. А когда у вас ещё нет этого, наверное, лучше даже уменьшить её (Премьер-Лигу. — Прим. „Чемпионата“) на какое-то время, а потом расширить», — приводит слова Широкова «Р-Спорт».

Ранее большинство участников общего собрания РПЛ проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России до 18. Теперь это решение должен утвердить исполком РФС.