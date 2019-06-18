Кокорин и Мамаев будут этапированы поездом в ближайшую к Москве колонию

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также детский тренер Александр Протасовицкий будут этапированы поездом в колонию одного из ближайших к Москве регионов.



«Мы ждём получения официального документа из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области. Свободные колонии, наличие спальных мест меняется не ежемесячно, а еженедельно, и ФСИН это отслеживает, и как только мы получим документы из Мосгорсуда, мы определим колонию.



Они будут этапированы, как и все остальные осужденные Российской Федерации, обычно это железнодорожным транспортом. Собирается этап по данному направлению, количество мест в вагоне известно, и по количеству мест собираются осуждённые и железнодорожным транспортом они отправляются", — сказал Мороз.

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