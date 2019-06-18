Защитник «Челси»: Азар написал «Люблю вас, парни» и покинул группу в WhatsApp

Защитник «Челси» Эмерсон Палмиери рассказал, как нападающий Эден Азар попрощался с партнёрами по команде. Форвард перешёл в мадридский «Реал» за € 100 млн. Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.

«Это было странно. Азар написал сообщение: „Спасибо, я люблю вас, парни“. После этого появилась надпись: „Эден Азар покинул группу“. Я сказал: „Вот чёрт, он действительно ушёл“», — приводит слова Палмиери в «Твиттере» B/R Football.

28-летний Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. В составе лондонского клуба он принял участие в 352 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 110 забитых мячей, а также отметился 92 результативными передачами.