Защитник «Челси»: Азар написал «Люблю вас, парни» и покинул группу в WhatsApp
Защитник «Челси» Эмерсон Палмиери рассказал, как нападающий Эден Азар попрощался с партнёрами по команде. Форвард перешёл в мадридский «Реал» за € 100 млн. Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.
«Это было странно. Азар написал сообщение: „Спасибо, я люблю вас, парни“. После этого появилась надпись: „Эден Азар покинул группу“. Я сказал: „Вот чёрт, он действительно ушёл“», — приводит слова Палмиери в «Твиттере» B/R Football.
28-летний Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. В составе лондонского клуба он принял участие в 352 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 110 забитых мячей, а также отметился 92 результативными передачами.
Азар по просьбе болельщиков «Реала» поцеловал эмблему клуба
- 18 июня 2019
-
22:12
-
22:07
-
21:56
-
21:41
-
21:31
-
21:21
-
21:18
-
20:58
-
20:47
-
20:39
-
20:20
-
20:14
-
19:55
-
19:46
-
19:31
-
19:17
-
19:13
-
18:59
-
18:49
-
18:38
-
18:31
-
18:23
-
18:11
-
17:55
-
17:49
-
17:37
-
17:22
-
17:16
-
17:00
-
16:57
-
16:45
-
16:38
-
16:34
-
16:29
-
16:08
Партнерский контент