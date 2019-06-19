Вартапетов — Глушакову: спасибо за всё! Земля круглая, обязательно встретимся

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал расторжение клубом контракта с полузащитником Денисом Глушаковым. С 32-летним футболистом был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

«Спасибо за всё, капитан! Твой вклад в чемпионство был огромен. Земля круглая, как футбольный мяч. Обязательно встретимся!» — написал Вартапетов в «Инстаграме».

Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 2 жёлтые карточки. «Спартак» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице.