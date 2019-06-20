«Барселона» подписала защитника «НАК Бреда», отец игрока — агент Ф. де Йонга

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о трансфере защитника «НАК Бреда» Майка ван Бейнена.

20-летний игрок перешёл в стан сине-гранатовых на правах свободного агента, так как у него истёк срок действия контракта с его клубом. «Барселона» подписала с футболистом соглашение сроком на два года с суммой отступных в размере € 100 млн.

Интересно, что, по информации El Mundo Deportivo, отцом ван Бейнена является известный футбольный агент Али Дурсун, который ведёт дела полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга, перешедшего в «Барселону» из «Аякса» за € 75 млн.

Ранее Дурсун рассказывал, что заприметил де Йонга, когда посетил игру с участием своего сына. Оба футболиста являются воспитанниками «Виллем II».