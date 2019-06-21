Кокорина перед отправкой в колонию обследует травматолог

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пройдёт обследование у травматолога перед тем, как отправиться в колонию, где и будет проводиться дальнейшее лечение. Об этом сообщила сегодня, 21 июня, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.



У Кокорина давно проблемы с коленом, и нахождение в местах заключения, по заявлениям врача «Зенита», грозит ему потерей работоспособности.



«Его сегодня вывозят в больницу, чтобы обследовать колено. Ему сделали МРТ, а сегодня у него назначен визит к травматологу… Дальнейшее лечение Александр будет проходить в колонии. Наша медицинская часть № 77 сейчас занимается его обследованием и готовит все медицинские документы, чтобы в колонии проводили соответствующие процедуры», — цитирует Потяеву РИА «Новости».

Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.