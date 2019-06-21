Чех: для меня честь вернуться в «Челси»

Новый технический советник «Челси» и бывший вратарь команды Петр Чех поделился эмоциями от возвращения в лондонский клуб.



«Для меня честь вернуться в «Челси» и помочь создать наилучшие условия для продолжения успешной работы, которая проходила в этом клубе в течение последних 15 лет. Я с нетерпением жду этого вызова и надеюсь, что смогу использовать все свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде достичь большего успеха в будущем», — приводит слова Чеха пресс-служба «Челси».



Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».

«Челси» объявил о назначении Чеха на должность технического советника