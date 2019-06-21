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Чех: для меня честь вернуться в «Челси»

Чех: для меня честь вернуться в «Челси»
Футбол / Англия 0

Новый технический советник «Челси» и бывший вратарь команды Петр Чех поделился эмоциями от возвращения в лондонский клуб.

«Для меня честь вернуться в «Челси» и помочь создать наилучшие условия для продолжения успешной работы, которая проходила в этом клубе в течение последних 15 лет. Я с нетерпением жду этого вызова и надеюсь, что смогу использовать все свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде достичь большего успеха в будущем», — приводит слова Чеха пресс-служба «Челси».

Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».

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