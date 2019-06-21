«Атлетико» объявил о покупке М. Льоренте у «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте продолжит карьеру в «Атлетико». 24-летний испанец успешно прошёл медобследование и подписал с новым клубом пятилетнее соглашение, сообщает пресс-служба «матрасников».

Фото можно посмотреть на странице «Атлетико» в «Инстаграме».

Льоренте — воспитанник «Реала». За «молодёжку» мадридцев хавбек выступал с 2008 по 2014 год, после чего в течение двух лет защищал цвета резервной команды клуба — «Кастильи». За основную команду «Реала» Маркос дебютировал в 2015 году.

В сезоне-2018/19 Льоренте помог «сливочным» в 7 матчах испанской Примеры, 6 из которых начал в стартовом составе. Игрок не отметился ни голами, ни результативными передачами.

«Атлетико» завершил минувшую кампанию на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал» — на третьем.