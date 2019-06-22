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Де Лигт может перейти в «Ювентус»

Де Лигт может перейти в «Ювентус»
Футбол / Италия 0

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс Де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В эти выходные руководство «старой синьоры» собирается начать детальные переговоры с нидерландским клубом по трансферу 19-летнего футболиста. По сведениям De Telegraaf, переход оценивается в размере € 70 млн, а зарплата голландца составит € 20 млн в год.

Напомним, что ранее Де Лигт отказался перейти в испанскую«Барселону».

В завершившемся сезоне Де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт голландца с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.

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