Де Лигт может перейти в «Ювентус»
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс Де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В эти выходные руководство «старой синьоры» собирается начать детальные переговоры с нидерландским клубом по трансферу 19-летнего футболиста. По сведениям De Telegraaf, переход оценивается в размере € 70 млн, а зарплата голландца составит € 20 млн в год.
Напомним, что ранее Де Лигт отказался перейти в испанскую«Барселону».
В завершившемся сезоне Де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт голландца с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.
Недвед ведёт переговоры по возможным трансферам Погба и де Лигта
Де Лигт отказался перейти в «Барселону»
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