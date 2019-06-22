Бекхэма разыграла жена, подарив футболку «Манчестер Сити»

Виктория Бекхэм, жена экс-футболиста «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и «ПСЖ» Дэвида Бекхэма, разыграла мужа, вручив ему оригинальный подарок.
44-летний британец, отыгравший 10 сезонов за «Манчестер Юнайтед» получил в подарок футболку «Манчестер Сити» — одного из главных соперников «красных дьяволов». Вместо фамилии на футболке выбито уменьшительно-ласкательное от имени Бекхэма — Дэйв.
Фото доступно в «инстаграме» ESPN Asia.
Бекхэм является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Шесть раз в составе манкунианского клуба он выигрывал чемпионат Англии, а в 1999 году стал победителем Лиги чемпионов.
Ранее чета Бекхэмов побывала на свадьбе капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса. СМИ сообщали, что Дэвид и Виктория были единственными, кому разрешалось пользоваться во время церемонии мобильными телефонами.
- 22 июня 2019
-
14:13
-
14:10
-
14:01
-
13:37
-
13:35
-
13:13
-
13:03
-
12:59
-
12:51
-
12:47
-
12:33
-
12:18
-
12:07
-
11:50
-
11:26
-
11:12
-
10:57
-
10:49
-
10:35
-
10:29
-
10:26
-
10:16
-
09:58
-
09:48
-
09:31
-
09:16
-
09:08
-
08:51
-
08:22
-
08:07
-
07:49
-
07:11
-
06:32
-
06:08
-
04:43