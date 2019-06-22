Бекхэма разыграла жена, подарив футболку «Манчестер Сити»

Виктория Бекхэм, жена экс-футболиста «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и «ПСЖ» Дэвида Бекхэма, разыграла мужа, вручив ему оригинальный подарок.



44-летний британец, отыгравший 10 сезонов за «Манчестер Юнайтед» получил в подарок футболку «Манчестер Сити» — одного из главных соперников «красных дьяволов». Вместо фамилии на футболке выбито уменьшительно-ласкательное от имени Бекхэма — Дэйв.

Фото доступно в «инстаграме» ESPN Asia.



Бекхэм является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Шесть раз в составе манкунианского клуба он выигрывал чемпионат Англии, а в 1999 году стал победителем Лиги чемпионов.



Ранее чета Бекхэмов побывала на свадьбе капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса. СМИ сообщали, что Дэвид и Виктория были единственными, кому разрешалось пользоваться во время церемонии мобильными телефонами.

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