Посол Великобритании — о матче «Торпедо» — «Шеффилд»: футбол объединяет нас
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу высказался о товарищеской игре между «Торпедо» и «Шеффилдом», которая проходит в эти минуты в Москве на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова.
«Это имеет огромное значение для российского народа и нации. В этот день в 1941 году СССР присоединился к войне против фашистов. Эти страницы нашей общей истории объединяют нас. Сегодня мы вместе помним подвиг наших людей.
В этом году памятная дата совпала с визитом в Москву старейшего футбольного клуба в мире. В прошлом году во время чемпионата мира россияне тепло приняли болельщиков со всего мира. Сегодня мы увидим красивую игру. Футбол объединяет нас», — передаёт слова Бристоу корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Савин — в запасе «Шеффилда» на матч с «Торпедо»
- 22 июня 2019
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