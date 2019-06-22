Игнашевич: приятно победить со счётом 5:0, готовились к «Шеффилду» девять дней

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался о победе своих подопечных в товарищеском матче с «Шеффилдом», который прошёл сегодня, 22 июня, в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и завершился со счётом 5:0.



«Приятно победить со счётом 5:0. Мы довольны, что сыграли двумя составами, получили хорошую практику, получили хорошее настроение. Мы выходим на поле, чтобы дарить радость болельщикам.



Мы девять дней готовились. Постарались за эти девять дней с тренерским штабом дать как можно больше информации ребятам. Есть серьёзные ошибки, но у нас есть ещё три матча, чтобы хорошо подготовиться и войти максимально подготовленными», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Савин — о матче с «Торпедо»: проиграли со счётом 0:5, но всё равно было круто