Игнашевич: приятно победить со счётом 5:0, готовились к «Шеффилду» девять дней
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался о победе своих подопечных в товарищеском матче с «Шеффилдом», который прошёл сегодня, 22 июня, в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и завершился со счётом 5:0.
«Приятно победить со счётом 5:0. Мы довольны, что сыграли двумя составами, получили хорошую практику, получили хорошее настроение. Мы выходим на поле, чтобы дарить радость болельщикам.
Мы девять дней готовились. Постарались за эти девять дней с тренерским штабом дать как можно больше информации ребятам. Есть серьёзные ошибки, но у нас есть ещё три матча, чтобы хорошо подготовиться и войти максимально подготовленными», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Савин — о матче с «Торпедо»: проиграли со счётом 0:5, но всё равно было круто
- 22 июня 2019
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