Рязанцев: пирожки — это уже мем. Извините, что сегодня без них

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Шеффилдом» (5:0).



«Когда у соперника были силы, они играли в неплохой футбол. И в первом, и во втором тайме старались выполнить установку тренера. Я знал, что все билеты раскуплены, очень обрадовался. Когда народ приходит на футбол, это всегда радует. Такого праздника на товарищеском матче я не помню. Было дело, когда играли на Кубке Первого канала с «Шахтёром» и другими украинскими командами, но там было просто много народу. А тут была дружеская атмосфера, подобную которой не вспомню.



Не считаю нужным сравнивать тренеров, ибо у всех свой почерк. Работаем плодотворно, будем пытаться воплотить его видение футбола. Для меня «Торпедо» — это не просто название. Меня мотивировать этой футболкой не нужно. Пирожки? Это уже мем. Извините, что сегодня без них. У нас креативные люди, вместе ещё что-то придумаем, чтобы обыгрывать эту ситуацию. Моё коронное блюдо? Спагетти. Это то, что я на сборах больше всего употребляю», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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