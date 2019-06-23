Федун: стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам
Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что к 2023 году болельщики будут владеть не только московским клубом, но и домашним стадионом команды «Открытие Арена».
«Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам», — приводит слова Федуна «Комсомольская правда».
Напомним, ранее в интервью «Чемпионату» Федун заявил, что к 2023 году «Спартаком» должны владеть болельщики команды. Федун стал владельцем московской команды в 2003 году. При Федуне «Спартак» стал чемпионом России в 2017 году и обладателем Суперкубка страны.
Московский «Спартак» финишировал на 5-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге сезона-2018/19. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».
Аленичев оценил идею Федуна передать «Спартак» в управление болельщикам
- 23 июня 2019
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