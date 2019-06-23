«ПСЖ» готов заплатить € 85 млн за Н. Пепе

«ПСЖ» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему «Лилля» Николя Пепе и готов заплатить за него € 85 млн, утверждает Le10sport.

По данным источника, парижский клуб рассматривает кандидатуру ивуарийца в качестве возможной замены бразильскому форварду Неймару, который хочет вернуться в «Барселону».

Также Пепе входит в сферу интересов «Интера», «Атлетико», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Баварии».

Пепе перешёл в «Лилль» летом 2017 года из «Анже». Сумма трансфера составила € 10 млн. В минувшем сезоне 24-летний ивуариец принял участие в 38 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 22 забитых мячей (9 — с пенальти), а также отметился 11 результативными передачами.