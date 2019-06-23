Легенды «Реала» обыграли легенд «Челси» в благотворительном матче

В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся благотворительный матч между легендами «Реала» и «Челси». Победу одержал «Королевский клуб» со счётом 5:4.

В составе «Реала» по дублю сделали Рауль и Фернандо Морьентес. Ещё один гол на счету Кристиана Карамбе. В составе английского клуба забили Андрей Шевченко, Густаво Пойет, Вильям Галлас и Флоран Малуда.

Все вырученные от матча средства пойдут в фонд по социальной интеграции в рамках акции «Сердцебиение с душой».



Легенды «Реала» — Легенды «Челси» — 5:4 (4:2)

Голы: Рауль (11, 60), Морьентес (14, 20, Карамбе (35) — Шевченко (23), Пойет (24), Галлас (55), Малуда (70)

Стартовый состав «Реала»: Сесар, Карвалью, Арбелоа, Макелеле, Амависка, Гути, Карамбе, Баптиста, Санс, Морьентес, Рауль.

На замену вышли: Контрерас, Нуньес, Йерро, Ривера, Льоренте, Бальбоа, Альфонсо, Конго, Кампо, Виктор.



Стартовый состав легенд «Челси»: Кудичини, Галлас, Десайи, Синклэйр, Бабаяро, Беллетти, Ньютон, Тьяго, Пойет, Малуда, Шевченко.

На замену вышли: Илариу, Карвалью, Гранвилл, Уайз, Дзола, Фло.