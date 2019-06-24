Широков: читал Булыкина. Я тоже так могу: «За всё хорошее, против всего плохого»

Экс-футболист «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков прокомментировал выдвижение кандидатуры Дмитрия Булыкина в Московскую городскую думу и слова бывшего футболиста «Динамо» об Алексее Навальном.
«Готов ли я пойти в политику, как Булыкин? Здесь нужно понимать, зачем ты туда идёшь, нужна своя команда. Булыкин — самовыдвиженец в Мосгордуму. А я куда пойду? К Москве я отношения никакого не имею, по области, где я живу, – там небольшой округ, каждый может пойти. Читал интервью с Булыкиным. Ну, говорит он, что знает, какие проблемы есть, что бабушки должны сидеть на хороших скамейках. Ну, понятно: «Я за всё хорошее, против всего плохого». Это я так тоже могу пойти. Но надо же знать реальные проблемы. Про Навального тоже хорошо сказал: он делает правильные вещи, но в то же время они и неправильные. Политик!" — сказал Широков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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