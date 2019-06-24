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Ван-Биссака пройдёт медобследование в «Манчестер Юнайтед» на этой неделе

Ван-Биссака пройдёт медобследование в «Манчестер Юнайтед» на этой неделе
Футбол / Англия 0

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака в скором времени пройдёт необходимые процедуры перед завершением своего трансфера в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Goal.com, на этой неделе футболист вернётся из расположения сборной Англии U21, вылетевшей с чемпионата Европы на ранней стадии, и пройдёт медицинское обследование перед заключением соглашения с «красными дьяволами».

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» согласовали переход Ван-Биссаки за £ 55 млн (почти € 62 млн).

В завершившемся сезоне Ван-Биссака принял участие в 39 играх на клубном уровне. На счету защитника 4 результативные передачи. Аарон является воспитанником «Кристал Пэлас», его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Источник: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Ван-Биссаки за £ 55 млн
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