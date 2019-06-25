Геркус пошутил над Суаресом, апеллировавшим к судьям после игры рукой вратаря

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поведение нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса в матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки с Чили (1:0).



В ходе одной из атак уругвайцев форвард оказался в штрафной площади и попытался прострелить на своего партнёра. Мяч попал в руку голкиперу чилийцев, и Суарес начал активно апеллировать к судьям, намекая на игру рукой в штрафной, за которую назначается пенальти. Судя по всему, на мгновение Луис забыл, что вратарей это правило не касается.



«Вот что проигрыш в полуфинале Лиги чемпионов с человеком делает. Совсем плохой стал», — написал Геркус в своём «твиттере».



Напомним, Суарес в составе «Барселоны» вылетел из прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов на стадии полуфинала. В первом матче команда победила «Ливерпуль» со счётом 3:0, однако в ответной встрече потерпела сокрушительное поражение – 0:4.

Видео момента доступно в «твиттере» FútbolPR.