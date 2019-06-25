Ди Бьяджо ушёл в отставку с поста главного тренера молодёжной сборной Италии

Главный тренер молодёжной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо заявил об уходе со своего поста. Под его руководством команда заняла второе место в группе на домашнем чемпионате Европы, но не сумела пробиться в полуфинал.



«С 1 июля я больше не буду тренировать эту команду. Думаю, было бы правильно разделить результаты последних лет и то, что произошло на Евро. Если перерождение итальянского футбола было главной целью, то я могу сказать, что проделал хорошую работу. Я помог многим молодым футболистам вырасти и достичь уровня главной сборной.



В матчах с сильными соперниками мы здорово играли. Наш итоговый результат на Евро разочаровывает, и я несу за него ответственность. Не могу быть довольным им, но для меня это не провал», — цитирует Ди Бьяджо пресс-служба Федерации футбола Италии.

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