Юмтити: никогда не мечтал о чём-то лучшем, чем играть за «Барселону»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити отметил, что счастлив играть за каталонский клуб и жить в Барселоне.



«Для меня Барселона — это лучшее место для жизни и для карьеры. Общая обстановка, менталитет людей, моя команда, мои коллеги — всё это меня полностью устраивает. Я никогда не мечтал о чём-то лучшем, чем играть за „Барселону“. Я счастлив, что могу жить своей страстью и делать это в каталонской команде», — приводит слова Юмтити Marca.



Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона» за сумму в € 25 млн. В завершившемся сезоне 25-летний футболист принял участие в 15 играх на клубном уровне. На счету француза 1 результативная передача. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость игрока оценивается в € 70 млн.

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