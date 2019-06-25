Компани — «Челси»: нанимайте Лэмпарда, он тот, кто вам нужен

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани высказался за назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера лондонского «Челси».
«Нанимайте Лэмпарда. Он тот, кто вам нужен. Фрэнк — отличный парень, у которого я сам многому научился. Он перешёл в „Манчестер Сити“ в зрелом возрасте и проявил себя как отличный профессионал. Фрэнк высоко установил планку. Лэмпард — естественный выбор для „Челси“, и я полностью поддерживаю его кандидатуру», — приводит слова Компани Goal.com.
Ранее стало известно, что Лэмпард, в настоящее время возглавляющий «Дерби Каунти», ведёт переговоры с «Челси». 40-летний специалист начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в Премьер-лиге, где уступила «Астон Вилле» (1:2).
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