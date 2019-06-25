«Шанхай Шэньхуа» предложил Эль-Шаарави € 16 млн в год

«Шанхай Шэньхуа» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Стефану Эль-Шаарави, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, китайский клуб предложил футболисту зарплату в размере € 16 млн в год. Футболист пока не принял решения и запросил информацию о клубе у Фредди Гуарина, который ранее играл за «Интер».

При этом «Шанхай Шэньхуа» пока не может договориться с «Ромой» по трансферу форварда. Китайцы предлагают за него € 10 млн, а римляне хотят получить вдвое больше.

26-летний Эль-Шаарави выступает за «Рому» с 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «волками» действует до лета 2020 года.