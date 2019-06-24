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Источник: «Спартак» договорился о трансфере голкипера «Ромы» Романьоли

Источник: «Спартак» договорился о трансфере голкипера «Ромы» Романьоли
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» достиг договорённости по трансферу голкипера молодёжного состава «Ромы» Андреа Романьоли, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, на данный момент 20-летний вратарь ожидает визу, чтобы иметь возможность вылететь в Москву для заключения сделки.

Романьоли является воспитанником «Ромы», но за главную команду «волков» он не сыграл ни одного матча. В январе 2019 года голкипер на правах аренды перешёл в клуб Серии С «Пистоезе». В составе «Пистоезе» Романьоли принял участие в двух матчах, в которых пропустил три гола. Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в € 25 тыс.

Напомним, несколько дней назад «Спартак» приобрёл 22-летнего аргентинского нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. Форвард подписал с красно-белыми четырёхлетний контракт.

«Спартак» интересуется вратарём «Ромы» Романьоли
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