Жена Боккетти — болельщику «Спартака»: он ещё не уходит, что все прощаются?

Екатерина Боккетти, супруга защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, посвятила пост в «Инстаграме» своему мужу.
Девушка опубликовала совместную фотографию с супругом и их сыном и дочерью и сопроводила её следующей подписью: «Лучший защитник всех времён. Все твои трофеи на одной фотографии. Мы очень гордимся и любим тебя!»
Один из болельщиков красно-белых в комментариях поблагодарил Боккетти за проведённые в команде годы и пожелал успехов в будущем. Екатерина ответила на комментарий так: «Да он ещё не уходит. Что все прощаются? Но спасибо за добрые слова».
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти точно покинет клуб в летнее межсезонье. 32-летний защитник перешёл в московский клуб в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.
- 26 июня 2019
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