Гинер: Усманов очень помог ЦСКА с трансфером Влашича

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что в решении вопроса сохранить в составе хорватского полузащитника Николы Влашича.



«Тяжело было подписать Влашича? Нет, у нас дружеские отношения с «Эвертоном». Я считаю, что хозяин «Эвертона» тепло относится к нам, даже условия нам дал особые.

Помог ли Усманов? Да, он нам очень помог. Хозяина «Эвертона» я знал как раз-таки через Алишера Бурхановича. Мы втроём всегда общались. Усманов – очень близкий мне человек, он всегда помогает мне во всём, чтобы я не попросил. Фархат пошёл нам навстречу», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.