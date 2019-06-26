Гинер: у нас команды играют 31 матч, а зарплатку-то платим не за 30 матчей

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о расширении РПЛ и повышении уровня Кубка России.

«Я сегодня поднял вопрос о том, что, может, примем решение на этот год, что с 1/8 финала Кубка проводить два матча, но пока отложили этот вопрос. Может, на бюро или на следующем исполкоме примем решение. Если мы хотим повысить уровень Кубка, то надо делать именно так, а не убирать. У нас есть время.

Как вместить матчи в наш календарь после расширения лиги? Неудобно отвечать вопросом на вопрос, но сколько команд в любой из лиг большой пятёрки? Шикарно – от 18 до 20. Какой там климат? В Италии можно в феврале играть, а в Германии как в Москве. И мы должны играть, надо сделать инфраструктуру. Мы нашли вот систему с инфракрасным обогревом, и людям при «-10» не так плохо, а ощущается как «-3». А что такое для нашего человека «-3»? Абсолютно нормально, она и в Европе такая.

Когда слушаю поборников «весна-осень», у меня вопрос: то есть 30 ноября 30-й тур всегда тепло, а если 30 ноября 15-й тур – то холодно? Предположим, что холодно, но можем перенести и не играть, а 30-й тур как перенесёшь? Мы все помним, как вся страна ждала, когда чистили стадион у «Торпедо» перед ЦСКА – «Спартак», и перенести нельзя. Было интересно! Но объясняешь же про резервные дни… Возьмите себя: если вы постоянно делаете что-то, то вы лучше это делаете, чем изредка? У нас большинство команд играют 31 матч, это очень мало. А зарплатку-то платим не за 30 матчей, а как положено, особенно за красные паспорта с лимитом и со всем остальным. Да, у меня ребята играют в сборной и в еврокубках, получается больше игр. А так, все клубы с удовольствием будут играть 34 матча при 18 командах плюс Кубок, который обезличивается. Чтобы мы не посылали в Хабаровск перед Лигой чемпионов и тренер не думал: «Да пошлю я в Хабаровск молодёжь». А с двумя играми будет спокойнее», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.