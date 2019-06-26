Владелец «Дерби»: по-прежнему надеюсь, что Лэмпард останется

Владелец «Дерби Каунти» Мелвин Моррис отметил, что по-прежнему надеется сохранить в команде главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который ведёт переговоры о переходе в «Челси».



«Я по-прежнему надеюсь, что Лэмпард будет тренировать „Дерби“ в следующем сезоне. Сейчас я не теряю надежды на это. Когда мы с Фрэнком впервые встретились, то обсудили это. Мы понимали, что рано или поздно это произойдёт, но не знали, когда. Будем честны, подобный риск существовал всегда. В настоящее время сделка ещё не заключена.



Для Фрэнка назначение в „Челси“ — беспроигрышный вариант. Она останется в плюсе в любом случае. Он имеет возможность получить одну из лучших работ в футболе, поэтому мы должны уважать его решение», — приводит слова Морриса BBC.

Владелец «Дерби»: если Лэмпард нужен «Челси», пусть делают нам предложение