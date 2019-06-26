Владелец «Дерби»: по-прежнему надеюсь, что Лэмпард останется
Владелец «Дерби Каунти» Мелвин Моррис отметил, что по-прежнему надеется сохранить в команде главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который ведёт переговоры о переходе в «Челси».
«Я по-прежнему надеюсь, что Лэмпард будет тренировать „Дерби“ в следующем сезоне. Сейчас я не теряю надежды на это. Когда мы с Фрэнком впервые встретились, то обсудили это. Мы понимали, что рано или поздно это произойдёт, но не знали, когда. Будем честны, подобный риск существовал всегда. В настоящее время сделка ещё не заключена.
Для Фрэнка назначение в „Челси“ — беспроигрышный вариант. Она останется в плюсе в любом случае. Он имеет возможность получить одну из лучших работ в футболе, поэтому мы должны уважать его решение», — приводит слова Морриса BBC.
Владелец «Дерби»: если Лэмпард нужен «Челси», пусть делают нам предложение
- 26 июня 2019
-
18:29
-
18:24
-
18:16
-
18:13
-
17:53
-
17:42
-
17:30
-
17:24
-
17:14
-
17:09
-
17:07
-
16:53
-
16:47
-
16:29
-
16:26
-
16:14
-
16:13
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:45
-
15:36
-
15:33
-
15:28
-
15:25
-
15:22
-
15:19
-
15:17
-
15:03
-
15:03
-
14:57
-
14:44
-
14:40
-
14:37
Партнерский контент