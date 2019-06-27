Хавбек мадридского «Реала» Иско может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает испанское издание Marca.
Манчестерский клуб ищет замену ключевому полузащитнику команды Давиду Сильве, который заявил, что покинет клуб по окончании следующего сезона, чтобы больше времени проводить с семьёй. Одним из вариантов является трансфер 27-летнего футболиста «Королевского клуба». Ранее сообщалось, что «Реал» планирует расстаться с Иско, но игрок хочет остаться в клубе.
В сезоне-2018/19 Иско принял участие в 37 матчах в турнирах на клубном уровне, забил шесть голов и сделал одну голевую передачу. Соглашение футболиста с «Реалом» действует до 2021 года.
Давид Сильва провёл в минувшем сезоне 33 матча в чемпионате Англии, стал автором шести забитых мячей, а также отдал восемь результативных передач.
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