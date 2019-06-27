«Спартак» снова отдал Тимофеева в аренду «Крыльям Советов»

«Крылья Советов» арендовали полузащитника «Спартака» Артёма Тимофеева. Новое соглашение с самарским клубом рассчитано на один сезон.



25-летний футболист выступает за основной состав красно-белых с августа 2013 года. За это время он провел 32 матча и забил 1 мяч. Весной этого года хавбек уже играл за «Крылья Советов» на правах аренды.

«Желаем Артёму удачи в матчах за самарский клуб», — говорится на официальном сайте московской команды.

В рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдёт с 24 июня по 7 июля, «Крылья Советов» проведут несколько контрольных матчей. Определились даты трёх поединков. 29 июня самарцы встретятся с клубом «Хайдук» из Хорватии. 6 июля «Крылья» сыграют со словенской командой «Целье». В заключительный день сбора, 7 июля, соперником самарской команды станет «Краснодар», который в числе других команд РПЛ также проводит свой сбор в Австрии.