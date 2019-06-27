Натхо этим летом покинет «Олимпиакос» и станет свободным агентом

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Бибрас Натхо покидает «Олимпиакос». Стороны решили не продлевать сотрудничество на следующий сезон. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» игрок подтвердил информацию об уходе из греческого клуба.

Натхо перешёл в «Олимпиакос» летом 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний хавбек забил 1 гол в 21 матче греческой Суперлиги. Он также принял участие в 8 встречах Лиги Европы.

За ЦСКА Бибрас выступал с 2014 по 2018 год, а цвета «Рубина» защищал с 2010 по 2013-й. В России футболист сборной Израиля выиграл Кубок (2012) и Суперкубок страны (2012), а также стал чемпионом Премьер-Лиги (2016).

Ранее Натхо сказал, что рассмотрел бы вариант с возвращением в стан «армейцев».