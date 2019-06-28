Адвокат Кокорина: у Александра обнаружена жидкость в колене, нога болит

Татьяна Стукалова, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о состоянии прооперированного колена футболиста. Весной 2018 года Кокорин перенёс операцию в связи с разрывом крестообразных связок колена.
«Каждый день Александра возят по разным медицинским учреждениям. Обнаружена жидкость в коленном суставе. В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале. Врачи считают, что, если бы такой возможности не было, всё было бы гораздо хуже.
Все довольны, что нашлось оборудование, которое передали родители Кокорина в качестве благотворительной помощи в декабре. Там есть оборудование, которое позволяет давать нагрузку. Нога болит, Саша пытается её тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажёры. Возможность тренироваться предоставляют», — цитирует Стукалову РИА «Новости».
Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
- 28 июня 2019
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