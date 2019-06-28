«Милан» решил продать Доннарумму

Руководство «Милана» приняло окончательное решение расстаться с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



По информации источника, россонери решили продать 20-летнего футболиста сейчас, чтобы выручить за него максимально возможную сумму, поскольку контракт голкипера рассчитан до лета 2021 года и он не намерен его продлевать. Также на этот шаг «Милан» подтолкнули проблемы с финансовым фэйр-плей.



Сам Доннарумма не настаивает на уходе, но готов покинуть команду и присоединиться к «Пари Сен-Жермен», который в настоящий момент ведёт переговоры о его трансфере. Как уже сообщалось, «Милан» хочет выручить за своего воспитанника € 50 млн.

«ПСЖ» хочет обменять Ареола на Доннарумму, «Милан» требует € 50 млн