«Милан» решил продать Доннарумму
Руководство «Милана» приняло окончательное решение расстаться с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По информации источника, россонери решили продать 20-летнего футболиста сейчас, чтобы выручить за него максимально возможную сумму, поскольку контракт голкипера рассчитан до лета 2021 года и он не намерен его продлевать. Также на этот шаг «Милан» подтолкнули проблемы с финансовым фэйр-плей.
Сам Доннарумма не настаивает на уходе, но готов покинуть команду и присоединиться к «Пари Сен-Жермен», который в настоящий момент ведёт переговоры о его трансфере. Как уже сообщалось, «Милан» хочет выручить за своего воспитанника € 50 млн.
«ПСЖ» хочет обменять Ареола на Доннарумму, «Милан» требует € 50 млн
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