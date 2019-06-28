Адвокат прокомментировал решение отправить Кокорина и Мамаева в одну колонию

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, считает решение Федеральной службы исполнения наказаний отправить всех фигурантов по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию положительным моментом.

«Люди, а в нашем случае организация, которая понимает и видит все допущенные при суде и следствии нарушения, стремится хоть как-то исправить ситуацию и что-то компенсировать. Объективно ребята вообще не должны были оказаться под стражей и получить тюремные сроки, ведь по реально совершённым деяниям это не предусмотрено. Безусловно, это положительный момент, но, если честно, не думаю, что совместное отбытие наказания хоть как-то исправит ситуацию. Но не исключаю, что у ребят это вызовет положительную реакцию», — цитирует Барика «RT на русском».

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.