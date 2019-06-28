Фанаты припомнили Фирмино издевательские голы после промаха с пенальти

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино подвергся насмешкам со стороны пользователей «Твиттера» после матча 1/4 финала Кубка Америки, в котором национальная команда в серии пенальти одолела Парагвай.



В ходе послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов 27-летний форвард стал единственным среди бразильцев, кому не удалось реализовать пенальти. Более того, Роберто не попал по воротам, послав мяч рядом со штангой.



Болельщики главных соперников «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге незамедлительно воспользовались случаем и припомнили Фирмино его манеру забивать голы в издевательском стиле, отворачивая голову при ударе по пустым воротам.



«Фирмино забивает не глядя, но промахивается по воротам, когда смотрит в нужную сторону. Ирония», — написал фанат «Манчестер Юнайтед».



«Пенальти Фирмино – один из худших в истории!» — гласит сообщение поклонника «Манчестер Сити».

Фирмино забил курьёзный гол на Кубке Америки. Очень смешной момент Это надо видеть!