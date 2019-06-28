В сделку по переходу Гризманна в «Барселону» могут включить ещё одного игрока

На прошлой неделе состоялась встреча представителей каталонской «Барселоны» и мадридского «Атлетико», которые обсудили трансфер нападающего «матрасников» Антуана Гризманна, сообщает L'Equipe.

Дальнейшие переговоры о переходе Гризманна в «Барселону» продолжатся на следующей неделе, когда сумма отступных за 28-летнего француза снизится с € 200 млн до € 120 млн. Оба клуба могут обсудить включение в сделку ещё одного игрока.

Сообщается также, что возможное возвращение в «Барселону» форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара не повлияет на трансфер Антуана, который уже был близок к переходу в каталонский клуб летом 2018 года.

В минувшем сезоне Гризманн забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико».