«Ювентус» подпишет с Рабьо четырёхлетний контракт

«Туринский „Ювентус“ собирается подписать контракт с французским полузащитником „Пари Сен-Жермен“ и сборной Франции Адриеном Рабьо», — сообщил в своём «инстаграме» журналист телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.

Спортивный директор «Старой синьоры» Фабио Паратичи 28 июня был в Париже и встречался с футболистом и его мамой и агентом Вероникой Рабьо. Между ними было заключено соглашение, по которому Рабьо по окончании контракта с «ПСЖ» подпишет 4-летний контракт с «Ювентусом». Об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Напомним, соглашение 24-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до конца июня. Рабьо ранее несколько раз отказался продлевать контракт, в связи с чем был отстранён от работы с основой парижан.