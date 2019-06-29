Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с парижским клубом, утверждает Marca.
По данным источника, футболист встретился с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи и сообщил, что не будет продлевать контракт. Форвард хочет продолжить карьеру в другом клубе.
В связи с этим «ПСЖ» может рассмотреть вариант с продажей форварда летом 2020 года, так как его контракт истекает летом 2022 года. Главным претендентом на игрока является мадридский «Реал».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов принять предложение о трансфере Мбаппе, если оно составит не менее € 230–250 млн.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за € 135 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач.
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