Рейнгольд: Глушаков — пример для подражания, у молодёжи «Ахмата» будет наставник

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал подписание контракта экс-полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым с грозненским «Ахматом».

«Не сомневаюсь, что у Глушакова всё получится в «Ахмате». В первую очередь, он опытный футболист. Глушаков – пример для подражания. Молодые ребята в команде получат хорошего наставника в игре. К сожалению, в последнее время его забодали бытовые и командные дела.

Последний ли это шанс для Глушакова показать себя? Ему 32 года. Хорошие год, два, три и всё. В 34 года — предел: скорость и реакция уже не та. Я думаю, что полтора-два сезона Глушаков может выдать на-гора.

Что касается «Ахмата», клуб ничем не рискует в подписании Глушакова. Там работает хороший тренер Рашид Рахимов. Он всё знает, понимает. Если бы Рахимов не хотел видеть Глушакова в составе, Дениса бы там и не было. Я уверен, что Глушаков поможет команде», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.