Стал известен размер возможной зарплаты Гризманна в «Барселоне»
Форвард «Атлетико» Антуан Гриизманн согласовал условия личного контракта с «Барселоной», утверждает L'Equipe.
По информации источника, 28-летний нападающий «матрасников» подпишет с каталонским клубом контракт сроком на 5 лет. Зарплата француза на «Камп Ноу» будет составлять € 16,7 млн в год, что ниже, нежели он зарабатывал на «Ванда Метрополитано».
В завершившемся сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизится с € 200 млн до € 120 млн. До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад».
В сделку по переходу Гризманна в «Барселону» могут включить ещё одного игрока
- 29 июня 2019
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