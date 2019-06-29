Модель: Салах — бог в Египте, из-за его сообщения я нахожусь в опасности

Египетская модель Мерхан Келлер заявила, что сообщение форварда национальной сборной страны Мохамеда Салаха ставит под угрозу её жизнь. Ранее из-за домогательств к Келлер из состава сборной Египта был отчислен полузащитник Амр Варда. Однако после сообщения Салаха в «Твиттере» футболиста вернули в национальную команду.

«Этот человек — бог в Египте. Буквально. К нему относятся не как к футболисту. Он бог, и он не может поступать неправильно. Это ставит меня в опасность. Прямо сейчас я не могу уехать в свою страну, если захочу навестить семью. Люди нападут на меня на улице. Все знают, что собой представляют футбольные фанаты, наши — в 100 раз хуже. Что меня шокирует в этой ситуации с Мохамедом Салахом, так это то, что он не имеет к ней никакого отношения», — цитирует Келлер Mirror.