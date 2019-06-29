Ди Мария: Месси отдаёт все силы сборной Аргентины

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился мнением о партнёре по национальной команде и нападающем «Барселоны» Лионеле Месси, а также рассказал об ожиданиях от матча 1/2 финала Кубка Америки со сборной Бразилии.



«Думаю, Месси делает всё очень хорошо. Он не забивает голы, как обычно, но проделывает отличную работу. Он бежит, он отдаёт все силы команде. Месси необходимо продолжать идти вперёд, остальное придёт позже. Думаю, у него всё складывается отлично.



С Бразилией будет сложно, придётся приложить все усилия. У бразильцев будет дополнительная поддержка болельщиков с трибун. Мы должны постараться сыграть на высоком уровне», — приводит слова Ди Марии Goal.com.

Месси: в матче Бразилия — Аргентина сложно назвать фаворита