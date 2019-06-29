Чалов: у ЦСКА со «Спартаком» не может быть товарищеской игры

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от 2-го тура Кубка Париматч Премьер с московским «Спартаком».



«Я думаю, что мы хотим побеждать в каждом матче. Понятное дело, что это будет «Спартак», будет высокий градус игры. Будет хорошее противостояние, со «Спартаком» не может быть товарищеской игры», — приводит слова Чалова сайт телеканала «Матч ТВ».



Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 30 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В 1-м туре соревнования московский «Спартак» проиграл «Ростову» со счётом 0:2, а ЦСКА уступил «Краснодару». Также 30 июня в рамках 2-го тура «Краснодар» проведёт матч с «Ростовом».

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач, став лучшим бомбардиром сезона.