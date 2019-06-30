«Интер» может арендовать Бэйла у «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как утверждает Sport Mediaset, валлийский футболист может оказаться в «Интере». 29-летний футболист провёл встречу с руководством «сине-чёрных», чтобы обсудить детали контракта. Ожидается, что «Интер» постарается договориться с «Реалом» об аренде Бэйла.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан может взять футболиста на предсезонный сбор, который начнётся 8 июля. При этом «Реал» все ещё надеется продать игрока. В Мадриде уверены, что форвард по-прежнему обладает высокой рыночной стоимостью.

В минувшем сезоне 29-летний Бэйл принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.