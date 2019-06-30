«Спартак» почтил память советских воинов, погибших при освобождении Австрии

Футболисты и тренерский штаб «Спартак» побывали возле памятника советским воинам, погибших при освобождении Австрии, и почтили память героев, возложив цветы к памятнику.
«По пути на матч красно-белые почтили память советских воинов, павших при освобождении Австрии во времена Великой Отечественной войны», — говорится в «сториз» «инстаграма» «Спартака».
Сегодня, 30 июня, «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 2-го тура австрийского предсезонного турнира. Начало встречи в 19:00 мск. Встреча состоится на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В 1-м туре оба московских клуба потерпели поражения: «Спартак» уступил «Ростову» (0:2), а ЦСКА проиграл «Краснодару» (0:1).
- 30 июня 2019
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