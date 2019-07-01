Новичок «Краснодара»: если бы мусульмане были психами, все давно были бы мертвы

Новичок «Краснодара» полузащитник Юнес Намли рассказал о проблемах, с которыми сталкивается из-за своей веры.



«Иногда ощущаю предрассудки на себе. Это как с расизмом. Мы живём в 2019-м, а вокруг до сих пор встречаются расисты — ну как это вообще?



Смотрите: если бы все мусульмане были психами, как говорят в медиа, все давно были бы мертвы. Нет? Ведь их же так много, и они такие дикие! Коран учит: если убил одного — значит убил всё человечество. Ты всегда должен делать благие вещи и проповедовать добро. Безумцы есть во всех странах. Я читаю новости, они убивают меня. Жутко, что подобное происходит. Но поверьте, это не про настоящий ислам», — цитирует Намли Sport24.



«Краснодар» объявил о приобретении Намли в конце мая. Полузащитник подписал с чёрно-зелёными соглашение, рассчитанное до лета 2023 года. Ранее 24-летний датчанин марокканского происхождения выступал в Нидерландах за «ПЕК Зволле» и «Херенвен».

Намли: «Краснодар» — большой и прекрасный клуб, здесь я смогу стать лучше